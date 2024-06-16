大型本（鈴木尚）増上寺 徳川将軍墓とその遺品・遺体

商品ページの閲覧ありがとうございます(*´꒳`*)全文読んで、ご納得頂けたのならご購入お願い致します！スムーズにお取引が出来るよう、心がけています☆全ページを確認したわけではありませんが状態は良いと思います。徳川家や形質人類学、人骨に興味の有る方に譲りたいです。本書は昭和３０年代前半、増上寺境内の徳川家の墓所発掘調査報告書になります。鈴木尚,矢島恭介,山辺知行の共著になります。専門書で難解な部分も多いかと思います。しかし和宮の棺に副葬品として入っていたガラス乾板の記述など、実際に発掘に関わったからこその内容なども記述されています。発送は週末になることが多いです※自宅保管品になります。※お値下げは行っておりませんのでご了承ください



増上寺 徳川将軍墓とその遺品・遺体



増上寺 徳川将軍墓とその遺品・遺体



増上寺徳川将軍墓とその遺品・遺体(鈴木尚、矢島恭介、山辺知行 編 ...



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図説 徳川将軍家・大名の墓―江戸の残照をたずねて



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