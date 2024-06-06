★ TCCコピー年鑑 2000＆2002



TCC コピー年鑑2022 - 株式会社アドブレーン



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コピー年鑑〈２０２２〉



コピー年鑑」の新しいスタンダードをつくる | ブレーンデジタル版



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コピー年鑑 2000 | ncrouchphotography.com



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コピー年鑑 2021』東京コピーライターズクラブ(宣伝会議) -の商品詳細 ...

★TCCコピー年鑑2000＆2002⭐︎「コピー年鑑2000」東京コピーライターズクラブ定価:￥20000ハードカバー・2000年版バインダー形式※中古品を購入後、自宅保管しておりました。ヤケ、シミ、折れなどございます。1番傷みがひどいページは画像6のページでバインダーの穴に繋がってるのは1箇所のみで、破れもございます。シールの付録ページがついてますが、いくつか剥がれています。中身をご覧になる分には問題ないと思います。中古品、自宅保管にご理解のある方で神経質でない方でご検討よろしくお願いします。⭐︎「コピー年鑑2002」東京コピーライターズクラブ広告クリエイター必携のベストセラー年鑑。\u20282001年4月から2002年3月までに発表された広告ー印刷媒体、テレビＣＭ、ラジオＣＭ\u2028その他、合計7,616点の中から選ばれた743点をカラーで紹介。過去最高の掲載点数で、\u2028記念すべき40冊目登場です。東京コピーライターズクラブ＝編\u2028審査委員長＝秋山晶\u2028編集委員長＝中村禎\u2028アートディレクション＝永倉智彦A4判・448頁・上製本定価本体20,000円（税別）※長期間、自宅保管しておりました。古い本なので、画像の通り表紙に細かな傷、スレ、汚れございます。中身は綺麗な方だと思います。ケースはございません。中古品や自宅保管にご理解のある方でご検討よろしくお願いします。