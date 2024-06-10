月の恋人～Moon Lovers～ 豪華版DVD-BOX〈初回生産限定・7枚組 ...

「月の恋人～MoonLovers～豪華版DVD-BOX〈初回生産限定・7枚組〉」木村拓哉/篠原涼子/浅野妙子定価:￥25000#木村拓哉#篠原涼子#浅野妙子#CD・DVD発売当時に購入しました。視聴しないので出品しました。外箱と特典グッズはありません。ほぼ新品ですが、長期自宅保管していたので中古になります。写真をよくご確認いただきご検討ご購入をお願い致します。質問はコメントにてお願い致します。



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