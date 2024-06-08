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- ZOOM H2n ウィンドウスクリーン付き ほぼ未使用の商品です！
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。購入してから会議で1、2回ほど使用してからほぼ使用しておりません。一眼レフ等を所有しており密閉されて湿度管理してある環境で保管しておりました。微細なキズ等はありますが、目立つ汚れやキズはございません。野外など過酷な状況での使用はありません！写真のもので全てになります。SDカード、乾電池は同梱しておりません。ZOOMH2Nウインドスクリーン付きHI−RESAUD.REC:High−ResRecordMP3録音対応有PCM録音対応有PC接続方法種類:USB接続color:BLACKステレオ/モノラル:ステレオディスプレイタイプ_ST:MSTN圧縮音楽再生機能有無種類:MP3記録媒体(新):SDHC#ズーム#ZOOM#マイク
http://narcologia.ru/goods/influenza78093.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture289241.html
http://narcologia.ru/goods/perforce464865.html
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