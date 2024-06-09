ニンテンドー3DS コスモブラック

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ニンテンドー3DS本体 タッチペン、SDカード、充電器（訳あり）、充電台、取り扱い説明書あり中古商品なのでご理解ある方でお願い致します動作確認、清掃済みですボタンやスティック部分の動作に問題なしですがあくまで中古品としてお考えください傷汚れなど多々あります！！写真にて、ご確認お願い致します訳ありの充電器ですが、接続部分が錆びております。錆びていても充電はできます。問題等は特にありませんでした。充電台もお付けいたしますのでそちらで充電していただくとより安全かと思います。ご理解ある方でお願い致しますお気軽にお問い合わせ下さいませお待ちしていますご検討よろしくお願い致します値下げ交渉承ります即決OKニンテンドー3DS任天堂#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS