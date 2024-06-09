希少レア　デジヴァイス 初代 オレンジ　デジモン

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商品詳細
デジヴァイス 初代本体のみです。動作確認しました！画面も音も問題ありませんでした！調べてみると右下基板にC27とあるので初代のようです。状態は良い方だと思います。電池は抜いて発送します。素人保管であることをご理解の上でのお取引をよろしくお願いいたします。BANDAIバンダイデジモンアドベンチャーデジモン旧デジヴァイスデジバイス
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