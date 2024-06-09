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希少レア　デジヴァイス 初代 オレンジ　デジモン
商品番号 Q80580479164
商品名

希少レア　デジヴァイス 初代 オレンジ　デジモン
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 11,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デジヴァイス　初代本体のみです。動作確認しました！画面も音も問題ありませんでした！調べてみると右下基板にC27とあるので初代のようです。状態は良い方だと思います。電池は抜いて発送します。素人保管であることをご理解の上でのお取引をよろしくお願いいたします。BANDAIバンダイデジモンアドベンチャーデジモン旧デジヴァイスデジバイス
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