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ドローンHOLY STONE HS175D
商品番号 J28840660701
商品名

ドローンHOLY STONE HS175D
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 6,636 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年25900円で購入したドローンです4〜5回飛ばしだけで右腕の部分に少しの擦り傷があるだけです。4Kカメラ搭載GPSブラシレスモーター折りたたみ式バッテリー2個飛行時間46分110度広角カメラリターンモード付きバッテリー1個とプロペラ1セット追加でお付けします！
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