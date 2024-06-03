ソードワールド2.0 サプリメント エイジオブグリモワール

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OiraOiraさまおまとめ致しましたのでお早めのご購入をお願いいたします。エイジ・オブ・グリモワールダクニア博物誌2冊セットになります。「ソード・ワールド2.0サプリメントエイジ・オブ・グリモワール」裏表紙に凹みがあります。それ以外は比較的綺麗です。◎中古品のため古本扱いとなります。表紙の薄いスレなど写真では見えにくいものもありますので、美品をお求めの方は購入をお控えください。(傷みやすい角4箇所を中心に、特に気になる傷等を撮影しておりますが、写真に写りにくいものであること、また見落としがある場合もありますのでご了承ください)気になる点はお気軽にコメントにてご質問ください。◎他にも関連本等を出品しております。状態は様々ですので、ご確認ください。まとめ売りで差額送料をお値引き致します。(ものにより別々の方が安い場合もありますのでご相談ください)SW2.0RPGTRPGテーブルトークRPGゲーム北沢慶/グループSNE/田中公侍定価:￥3600#北沢慶#北沢_慶#グループSNE#田中公侍#田中_公侍#本#生活／諸芸・娯楽