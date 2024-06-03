  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
LUGGAGE LABELS - David Craig
商品番号 N91663220545
商品名

LUGGAGE LABELS - David Craig
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ラゲッジラベルは、ホテルや鉄道、航空会社が荷物の紛失防止のためトランクに貼っていたステッカーのこと。トラベルステッカーと呼ばれることもありますが、本書は世界各国のホテルの100種類以上のラゲッジラベルを集めた、マニア垂涎の一冊。ラベルと国、ホテル名の紹介という構成で、眺めているだけで十分楽しめます。表紙の擦り傷とページの折れ曲がりが若干見受けられますが、強いレベルのダメージは見られません。お部屋やショップのインテリアにもオススメです。サイズ縦24.4cm、横25.4cm、全119ページ
http://narcologia.ru/goods/secretarial305216.html
http://narcologia.ru/goods/seamless958029.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate285077.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru