LUGGAGE LABELS - David Craig

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商品詳細
ラゲッジラベルは、ホテルや鉄道、航空会社が荷物の紛失防止のためトランクに貼っていたステッカーのこと。トラベルステッカーと呼ばれることもありますが、本書は世界各国のホテルの100種類以上のラゲッジラベルを集めた、マニア垂涎の一冊。ラベルと国、ホテル名の紹介という構成で、眺めているだけで十分楽しめます。表紙の擦り傷とページの折れ曲がりが若干見受けられますが、強いレベルのダメージは見られません。お部屋やショップのインテリアにもオススメです。サイズ縦24.4cm、横25.4cm、全119ページ
http://narcologia.ru/goods/secretarial305216.html
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http://narcologia.ru/goods/contemplate285077.html
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