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八神純子　紙ジャケＣＤ7枚セット
商品番号 M48477497133
商品名

八神純子　紙ジャケＣＤ7枚セット
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

八神純子ＣＤ紙ジャケ７枚セット内5枚未開封［FULLMOON」［素顔の私」「思い出は美しすぎて」未開封「LONELYGIRL」未開封「Mr.メトロポリス」未開封「IWANNAMAKEAHITWIT-CHOO」未開封「夢みる頃を過ぎても」未開封傷　汚れ　有りません。暗所に保管してました。開封の２枚１度聞いたのみの美品です。値引きは不可とさけて頂きます。バラ売り考えてません。タバコ吸いませんペット飼っていません。八神純子　　ＣＤ　紙ジャケ
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