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説明を読んでご理解頂けた方のみお願いします。箱あり、コントローラーなし動作確認済みHDDはCruciaLSSD1000GBMX500に入れ替えています。見た目は特に目立った傷や汚れはありませんが、使用感が滲み出ています。ディスクの読み込みが不安定です。読み込まないことの方が多いので、ダウンロード専用機と考えて頂けたらと思います。PS4本体（中身SSD1TB）電源ケーブル×1HDMIケーブル1.8m×1値下げ交渉はしません。○○様専用っていうのは仕方がわからないので対応出来ません。ご理解の程よろしくお願い致します。#PS4