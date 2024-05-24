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ハードケース付き！BEHRINGER パワーアンプ『EP1500』 2×700
商品番号 C47063440238
商品名

ハードケース付き！BEHRINGER パワーアンプ『EP1500』 2×700
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 12,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CNBハードケース付き！BEHRINGERパワーアンプ『EP1500』2×700ご覧いただきありがとうございます。こちら中古品になります。比較的綺麗な商品と思いますが個人の主観になります事と、あくまで中古品になりますので、参考程度とさせていただければ幸いです。またコンディションはお写真にてご確認・ご判断お願い致します。動作に問題ございません。使用や経年に伴う多少の劣化はご了承下さい。写真のものが全てです。ペット・喫煙者おりません。可能な範囲でアルコールにて清掃致しました。丁寧に梱包し発送致します。管理番号89512-9
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