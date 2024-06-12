美少女戦士セーラームーン 特装版 全12巻 ＆ ショートストーリー全2巻

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美少女戦士セーラームーン全12巻+ショートストーリーズ2巻 計14巻★こちらの商品は中古品になります、レンタルアップではありません。★通読に問題ありませんが中古品なので傷、ヤケ、スレ、折り目などはあるとお考え下さい。画像で出来る限りUPしていますのでご確認下さい。注意事項※梱包は濡れ防止の為、opp袋で保護し、プチプチで梱包し発送します。・中古商品ということをご理解の上ご検討ください。ご不明な点がありましたらコメントにてご連絡下さい。「美少女戦士セーラームーン12」武内直子定価:￥510