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時刻表2000年10月　東海道山陽新幹線ダイヤ改正 JRジャーナル　鉄道ファン
商品番号 P12258192014
商品名

時刻表2000年10月　東海道山陽新幹線ダイヤ改正 JRジャーナル　鉄道ファン
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多少の変色はございますが、折り目も無く保存状態は良好だと思います。保管用に購入しており、使用感はありません。古い時刻表ですので経年劣化はあることをご理解の上、お取引下さい。値引きには対応しておりません。断捨離が目的です。取引が無ければ順次廃棄しております。#鉄道ジャーナル#鉄道ファン#鉄道ピクトリアル#JR#国鉄#特急#時刻表#列車#旅#駅#鉄道ダイヤ#私鉄#電車#機関車#客車
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http://narcologia.ru/goods/perpetual162246.html

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