ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ　単行本　5冊

ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ特装版画像の5冊のみ一回通し読みしました。目視で二巻の表紙にやや難ありですが中身に汚れなどは見受けられません。神経質な方はご遠慮下さい防水しゆうパケットプラスに梱包本日購入で明日までに発送可能です。最安値になってますのでお早めによろしくおねがい致します。バラ売りお値下げ不可です



ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ(5) (ワイドKC)



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