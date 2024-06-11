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主婦の友　婦人倶楽部　裁縫　美容　和裁　レトロ　まとめ売り
商品番号 T70332520141
商品名

主婦の友　婦人倶楽部　裁縫　美容　和裁　レトロ　まとめ売り
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

汚れはありますがボロボロではありません、まとめ売りになります。
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