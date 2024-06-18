本体2台セット　メガドライブミニW、スーパーファミコンミニ

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セガゲームス：メガドライブミニ + メガドラタワーミニ セガゲームス：メガドライブミニ + メガドラタワーミニ



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中古ゲーム機本体の「メガドライブミニW」「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」です。バラ売りしません。メガドライブミニは箱説含めて一式揃ってます。ミニスーファミは箱説なし。両機種ともコントローラ2個付属。HDMIケーブル(純正)・給電用USBケーブルも、両機種に付属。ACアダプタは元々別売り。数年前のスマホで主流だったMicroUSB接続の充電器が、本品にそのまま流用できます！逆に、近年の高速充電できるスマホのアダプタ(USB-C用)は、ミニゲーム機には電圧が高すぎて壊れる恐れがあると思うので、使わない方がいいかと。全てのコントローラ含めて2台とも動作確認済み！ただし、HDMIケーブルは家にあるものを使っていたため、両機種に付属のHDMIケーブルのみチェックしていません。メガドライブミニのHDMIケーブルは未開封のままですし、基本的には使えるものだと思いますけど。安全なゆうパックで発送します。SEGAメガドライブミニWcolor:BLACKポータブル・据置タイプ:据置タイプ#セガ#SEGAダライアスガンスターヒーローズベアナックルⅡサンダーフォースⅢ大魔界村魂斗羅ザ・ハードコアスーパーファンタジーゾーンなど計42タイトル収録スーパーマリオワールドゼルダの伝説神々のトライフォース超魔界村魂斗羅スピリッツスーパーメトロイドスターフォックス2、1など計21タイトル収録