ASTRO ロボン、ロボンケース、スローガン　新品

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商品詳細
ロボンはロボン2で、いずれも公式より同時期に購入したものです。ロボンのみ箱を開けましたが、ロボン自体には触れておりません。点灯確認が必要でしたらお申し付けください。￼→コメントで点灯確認依頼があり、6枚目に画像追加しました。よってロボンには1回触れておりますのでご了承ください。なお、今回出品のための撮影時に気づいたのですが、ロボンの箱の内側に￼汚れがありました。（写真￼5枚目）私は、購入時に眺めただけで、全く心当たりがありませんので、購入時からのものと思いますが、気になる方は購入をお控えください。ロボンケース、スローガンともに、外袋も開けておりません。セットでの出品とさせていただく代わりに、格安にてお譲りいたします。
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