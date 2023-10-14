TXT トレカ　weverse ユニバ　ラキドロ　特典　コンプセット

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2023.10.14発売3rdalbumFREEFALL上からweverse3形態特典ホログラムトレカ＋weverse5形態特典ホログラムトレカ＋ユニバ3形態特典トレカ＋ユニバ5形態特典トレカ＋ユニバラキドロ合計25枚※メンバーコンプ後から出品予定ですが、ご希望の方はコメントくださいm(__)m即購入OK◎おまとめ購入や複数希望大歓迎です(^_^)同梱できる物に関しては追加ごとに少しお値引きさせていただきますご希望に対し、柔軟に対応できますのでお気軽にご相談ください トレカは基本スリーブ＋防水＋硬質ケース＋プチプチ＋ダンボール紙＋封筒にて発送致します■配送■当日発送〜２日後中以内発送(普段は当日か翌日に発送していますが、大量取引中の場合は準備でき次第発送という形になります)匿名配送※海外製品ということをご理解の上ご購入くださいきちんとした検品、丁寧な梱包、責任持ってしっかりとお取引致しますので、ご安心くださいよろしくお願いします(^_^)#TOMORROWXTOGETHER#TXT#FREEFALL#フリーフォール#スビン#ヨンジュン#ボムギュ#テヒョン#ヒュニンカイ#トレカ#コンプ#ラキドロ#weverse#ユニバ#特典