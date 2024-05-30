NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoコロナ真っ最中の時に、抽選で当たって購入しました。2020年５月２５日購入。その後、テレビ出力のみで使用しました。元々ps勢なので、ほとんどSwitch使用していません。なので、電源を消したりなど数回しかジョイコンも使用していません。また、傷防止の専用のシール（ピカチュウ）も貼っています！マイクロSDと有線LANアダプターもつけます。謎のコントローラーもおまけでつけます。その他付属品は全て揃っています。以下注意点等お読み下さい。皆さまはじめまして。うおっち。です(*´∀｀*)商品をご覧いただきありがとうございます。ご購入前にプロフィールをご覧いただけると幸いでございます。（下記の※は必ず読んでいただきたく思います。）良い取引ができたら嬉しく思います。d(^_^o)※発送時の破損や返品等は出来兼ねますので、ご了承の上ご購入下さいませ。※発送の変更も可能です。必ずご購入前にご相談下さい。（料金等の変更になる場合がございます。）※時間指定ができる郵便もございます。ご相談下さいませ。※素人管理のため神経質な方のご購入はお控えください。



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