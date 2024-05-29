ロックマンエグゼ 4.5 リアルオペレーション　バトルチップゲートパック

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商品詳細
外箱はキズやヨレなどが目立ちますが、中のソフトと付属品は未開封品です。おまけでバトルチップブースターvol.3を1パックお付けします未開封なので中身は分かりません。ロックマンエグゼロックマンEXEROCKMAN
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