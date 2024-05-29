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- 掛軸（半切）喜田青苔／龍翔鳳舞 自筆サイン落款化粧箱入
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商品詳細
サイズ 長さ182㎝ 巾49.5㎝作品サイズ 135㎝×33.5㎝一度掛けましたが、シミ汚れございません。
http://narcologia.ru/goods/ordering271879.html
http://narcologia.ru/goods/marshal854080.html
http://narcologia.ru/goods/unusable925974.html
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