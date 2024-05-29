MJTストラトヴィンテージ仕上げレリック加工ボディ キャンディアップルグリーン

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【MJTOfficial】VTS超軽量！ストラトキャスターヴィンテージ仕上げレリック加工ボディキャンディアップルグリーン商品説明＋＋＋ご覧いただきありがとうございます。まず最初に自己紹介欄を必ずご覧ください。商品は【MJTOfficial】VTS超軽量！ストラトキャスターヴィンテージ仕上げレリック加工ボディキャンディアップルグリーンMJTとは？MJTはアメリカではメジャーなレリック加工のブランドです。20年近くヴィンテージを研究し尽くした職人による1品1品クオリティの高いヴィンテージ感のある加工が定評で、アメリカで多くのギタリストに支持されているNo.1のレリック加工のブランドです。レリック加工だけでなく、カラーバリエーションも多く、まさにこの世に1本だけのギターを作り続けています。そこの１点もののギターボディです。商品についてMJTのストラトのキャンディアップルグリーン毎回人気のカラーです使用感あるナチュラルなレリック加工文句なしの王道的ヴィンテージデザインMJTでカスタムしたら倍の値段はする品物です写真の金属パーツ、ピックガードなどの付属品はつきません。ご希望のパーツがあれば用意できるかもしれないので、お尋ねください。スペックタイプ：ストラトキャスターカラー：キャンディアップルグリーン製造者：MarkJennyモデル：VTS重さ：1.80㎏素材：アルダー仕上げ：ニトロセルロースラッカー販売元：GuitarsWalker.comフェンダーライセンスメーカーのレリックネックなども取り扱っております。ご質問、ご希望がございましたらご遠慮なく申してください。使用している画像についてこちらの商品はMJTから正式に仕入れた商品です。画像などMJTの許可を得て使用しております。転載はご遠慮ください。m1107639693