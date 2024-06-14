SEVENTEEN 2023 LOVE 会場限定トレカ ユニバ　東京　コンプ

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商品詳細
SEVENTEENseventeenセブチ セブンティーンSEVENTEEN2023LOVE会場限定トレカユニバ 東京 コンプ13枚コンプセット中身確認の為、1度開封しております。初期スレ、キズ等がある場合がございます。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。・即購入⭕・バラ売り❌・緩衝材＋防水で匿名発送いたします。seventeen/スンチョル/エスクプス/ジョンハン/ジョシュア/ジュン/ホシ/ウォヌ/ウジ/ミンハオ/the8/ミンギュ/ドギョム/DK/スングァン/バーノン/ディノ
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