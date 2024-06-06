PS one COMBO

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商品詳細
本体は黄ばみほぼ無くキレイに保管していました。本体裏のクッション材がひどかったので、汎用材をつけました。動作確認済みです。すぐに遊べます。モニターは、キレイな状態だと思います。箱、取説、アダプター、TVコード、メモリーカード、付属のコントローラーが反応悪いので、logitechの珍しいワイヤレスコントローラーG-X2D11(日焼けみたいに色が変だったので、シルバー塗装しました)、マウスセット(主にシューティングなどに使ってました)、ソフト3本もお付けします。写真に写っているのがすべてです。よろしくお願いいたします。
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