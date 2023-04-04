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【非売品】TWICEアクリルブロック
商品番号 J13998492404
商品名

【非売品】TWICEアクリルブロック
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年TWICE日本初スタジアムライブ記念スマートニュース内TWICEチャンネル限定企画大阪・東京公演、各2日間だけの「TWICEビジュアルアクリルブロック」日本公演開催中の4日間には、SmartNewsでしか手に入らない「TWICEビジュアルアクリルブロック」を毎日5名、合計20名へ抽選プレゼント企画で当選しました。縦12㎝　横20㎝　厚さ2.5㎝送られてきた状態で保管しています。※初期のキズ、汚れがある場合はご了承ください。#TWICE
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