都会のトム\u0026ソーヤ　16冊セット

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商品詳細
「都会のトム\u0026ソーヤ(13)《黒須島クローズド》」はやみねかおる/にしけいこ定価:￥1100#はやみねかおる#はやみね_かおる#にしけいこ#にし_けいこ#本#日本文学／小説・物語ご覧いただきありがとうございます。ご購入される際はぜひ、ご購入前に必ず確認連絡をお願いします。(在庫確認させていただきます)1巻から13巻(5巻と11巻は上下)＋ゲームブック(館からの脱出)の計16冊セットですカバーに薄い擦り傷、端部に少しヨレあります小口天地にヤケあります1冊は帯付き状態については、細かな部分も含めて写真にてご確認いただき、ご納得の上ご購入くださいますようお願いいたします。あくまでも中古本の為、ご理解いただける方のみご購入お願いします。■状態に厳しい方(神経質な方、擦り傷等が気になる方、美品や完品をお求めの方)のご購入はご遠慮ください。■素人検品の為、多少の誤差や見落としはご了承ください。お値下げ交渉、バラ売り❌ビニール袋、梱包材に梱包して発送いたします。他サイトでも出品中ですので、無くなり次第自動的に消去いたします。
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