ラセンフォース　未開封

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商品詳細
防水、折れ対策の上、メルカリ便にて発送いたします。昔のパックですので外装にスレや痛みがある場合がございます。中身の状態はわかりませんので予めご了承ください。珍しい未開封品も出品しております。ぜひご覧ください。#親ヤド未開封以下検索用ハートゴールドコレクションソウルシルバーコレクションよみがえる伝説怒りの神殿ラセンフォースライデンナックルロケット団夜明けの疾走リューズブラストリューノブレードギラティナダークライひかるプラズマゲイルルギア秘境の叫びロストリンクカードeクリスタルタイプ 新品ひかる デルタ ミュウツーミュウ ゲンガー ピカチュウレジェンド ミラー リバホロ 海外 sealed
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