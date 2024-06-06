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ラセンフォース　未開封
商品番号 C96520505114
商品名

ラセンフォース　未開封
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,846 円
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商品詳細

防水、折れ対策の上、メルカリ便にて発送いたします。昔のパックですので外装にスレや痛みがある場合がございます。中身の状態はわかりませんので予めご了承ください。珍しい未開封品も出品しております。ぜひご覧ください。#親ヤド未開封以下検索用ハートゴールドコレクションソウルシルバーコレクションよみがえる伝説怒りの神殿ラセンフォースライデンナックルロケット団夜明けの疾走リューズブラストリューノブレードギラティナダークライひかるプラズマゲイルルギア秘境の叫びロストリンクカードeクリスタルタイプ　新品ひかる　デルタ　ミュウツーミュウ　ゲンガー　ピカチュウレジェンド　ミラー　リバホロ　海外　sealed
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