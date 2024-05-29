「「重症患者が苦手」な研修医へ集中治療の極意を伝授」清水敬樹/文屋尚史定価:￥4800#清水敬樹#文屋尚史#本#自然／医療・薬学・健康わずかにカバー上に折れがありますが、ほぼ未使用のため書き込み等なかったと思います。現時点では値下げ交渉考えておりませんので即ご購入ください。



「重症患者が苦手」な研修医へ 集中治療の極意を伝授



重症患者が苦手」な研修医へ 集中治療の極意を伝授』 ｜ 学研出版サイト



「子どもが苦手」な研修医へ 小児救急の極意を伝授



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