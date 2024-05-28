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- ARTFX J 刀剣乱舞-ONLINE- 蛍丸 1/8 完成品フィギュア
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商品詳細
台座に傷があります。写真でご確認ください。開封しガラスケースの中で飾っていました。自宅保管の為ご理解いただける方お願いします。ARTFXJ刀剣乱舞-ONLINE-蛍丸1/8完成品フィギュア#KOTOBUKIYA#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#蛍丸#ARTFXJ刀剣乱舞_ONLINE_蛍丸1_8完成品フィギュア
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