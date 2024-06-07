洋書 Vogue Living ヴォーグ リビング インテリア 特集 写真集

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-----------雑誌『ヴォーグ』誌の120周年で出版された大型プレミアム本『VogueLiving.Houses,Gardens,People』。世界の美しい庭園やインテリアを巡る、魅力的な旅のような本になります。一読したのみです。その後インテリアのディスプレイのみに使用。・若干汚れ/傷/やけあり【世界中のスタイルメイカー、プライベートな世界】・著名な造園家フェルナンド・カルンチョの革新的なスペイン庭園・マドンナのイギリス奥地のロマンチックな隠れ家・ダナ・キャランの禅のようなマンハッタンの隠れ家・伝説の食通マレラ・アグネリの魅惑的なヴィラとパルメリエの庭園・カール・ラガーフェルドの40年に渡る革新的で豪華な驚きの家々。------------あくまで素人保管・検品のため、掲載しているお写真でご判断頂けたら幸いです。商品の検品は行っておりますが、見落とし等がある場合もございます。※細部まで写らない箇所等あります。細部等気になる方、ご購入・コメントをお控え頂けたらと思います。この商品以外にも多数出品しているので、ぜひ商品ページをご覧ください♪#萌えチャンドンの本一覧以下~タグ~------------写真写真集写真家アート芸術インテリアインテリアデザイン著名人有名人ハリウッドスター絶版希少本デザイン建築グラフィックファッションリサーチプレゼン設計参考資料センス彫刻モダンデザインモダンアートアーティストデザイナーコッポラVogueLivingHousesGardensPeople