❗️未展示美品　送料無料❗️ ホットトイズ　アイアンマン　マーク7

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未展示のため外箱、本体、綺麗と思います。ピンクパンツもなく、写真の通り、電池による液漏れもありません。保管方法日焼け等しないようにカバーをかけて、乾燥剤を添えて大切に保持してました(^^)見落としが無いとは言えませんので、神経質な方はお控えくださいm(__)m取引に関して以下必読願います。誠実な出品と対応を心がけております。ですが、個人売買ですので細かなことは、写真でご判断してご自身の責任でご購入ください。画像のみで判断を委ねるのは、非常に心苦しく思いますが、よろしくお願い致します。配送はヤマト運輸のみで、梱包し発送致します。段ボールのサイズや梱包に過度に神経質な方はお控えください。NCNRでお願い申し上げます。受け取り後は、48時間以内の評価をお願い致します。ホットトイズホットトイズ アイアンマンホットトイズ マーク7アイアンマン フィギュア アイアンマン マーク7