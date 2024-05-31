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PCエンジン本体＆コントローラー　動作確認済み
商品番号 F32769537721
商品名

PCエンジン本体＆コントローラー　動作確認済み
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内容物PCエンジン本体コントローラー動作確認→ヒューカードソフトRFケーブルにて動作確認済み、天の声などの接続部分も動作確認済み昔のゲーム機のため、キズ、汚れあります。動作確認用のソフトは付きません梱包はビニールに入れ、プチプチに包みます。ご購入の際のご注意が、プロフにありますので、お手数をおかけし、申し訳ありませんがご確認をお願い致します。問い合わせなどありましたらお気軽にご連絡ください、よろしくお願い致します☺︎発送がお急ぎの方はご相談ください☺︎他にもスーファミ、PCエンジン、ファミコンなどのレトロゲームなど出品していますので、よろければご覧ください。複数購入割引もしてます。
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