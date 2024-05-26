赤漆　彫刻壺　（花瓶）

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商品詳細
テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシックカテゴリ···花瓶形状···その他主な素材···木製精緻な彫刻を施した上で、赤漆をかけた中国の美術工藝品です。内側は青色で、コントラストも美しい壺です。土台にも彫刻が施されています。未使用ですが、長く保管していましたので「やや傷や汚れあり」で出品します。大まかなサイズ高さ 25cm（台部分高さ 4cm）上部直径 9cm（内径3.5cm）底部直径 8.3cm（台部分直径 10.5cm）箱はありません。プチプチに丁寧に包んでお送りします。
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