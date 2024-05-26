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赤漆　彫刻壺　（花瓶）
商品番号 M89596732762
商品名

赤漆　彫刻壺　（花瓶）
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシックカテゴリ···花瓶形状···その他主な素材···木製精緻な彫刻を施した上で、赤漆をかけた中国の美術工藝品です。内側は青色で、コントラストも美しい壺です。土台にも彫刻が施されています。未使用ですが、長く保管していましたので「やや傷や汚れあり」で出品します。大まかなサイズ高さ　25cm（台部分高さ　4cm）上部直径　9cm（内径3.5cm）底部直径　8.3cm（台部分直径　10.5cm）箱はありません。プチプチに丁寧に包んでお送りします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit949986.html
http://narcologia.ru/goods/choice689885.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring535296.html

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