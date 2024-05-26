【掛軸】棚橋南陽「今日亦無事」書 共箱 年中掛 禅語

【掛軸】棚橋南陽「今日亦無事」書共箱年中掛禅語「今日亦無事(きょうまたぶじ)」・・・特別に悪い事も良い事も起きず、日々が平凡である ことほど良いことはないという意味だそうです。【サイズ】横53.0cm×縦189.7cm（軸先含まない）【状態】目立ったシミ等なく、キレイだと思います。状態など画像でよくご確認の上ご購入ください。お取引に関する注意事項をプロフィールに記載していますので、ご購入前にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。



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