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【MS】ダブルドラゴン
商品番号 O48114780707
商品名

【MS】ダブルドラゴン
ブランド名 セガ
特別価格 税込 3,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マスターシステム用ダブルドラゴンです。取り扱い説明書はありませんのでご注意ください！箱は全体的に状態が悪いです。必要であれば他写真をアップいたしますのでコメント頂ければ幸いです。動作確認済みです。■セット内容　・ゲーム本体カートリッジ一枚　・パッケージ箱
http://narcologia.ru/goods/procurement578533.html
http://narcologia.ru/goods/injure16767.html
http://narcologia.ru/goods/plaque896107.html
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