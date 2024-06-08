【MS】ダブルドラゴン

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ダブルドラゴン外伝 ライズ・オブ・ザ・ドラゴン -PS5 【永久特典】オリジナルステッカー 2枚 封入



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双截龍（ダブルドラゴン 後期型 ザラザラ）



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マスターシステム用ダブルドラゴンです。取り扱い説明書はありませんのでご注意ください！箱は全体的に状態が悪いです。必要であれば他写真をアップいたしますのでコメント頂ければ幸いです。動作確認済みです。■セット内容 ・ゲーム本体カートリッジ一枚 ・パッケージ箱