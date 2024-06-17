アサヒ ソウルコン うちわ

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商品詳細
ペン卒したので出品します。ツアー中何度か持ち出して使っていました。目立つ傷や汚れはありませんが数回使用、素人保管のため、神経質な方はご購入お控えください。袋折れなし、トレカ付き。即購入⭕️お値下げは他の商品とセットで購入していただいた方のみにさせていただきます。truzTRUZtreasureTREASUREヒョンソクチェヒョンソクジフンパクジフンヨシヨシジュンギュキムジュンギュマシホましほジェヒョクユンジェヒョクあさひアサヒイェダムパンイェダムドヨンキムドヨンはるとハルトジョンウパクジョンウジョンファンソジョンファン
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