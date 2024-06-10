CECH-2000A PS3 ソフト セット 動作確認済み すぐ遊べる

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SONYPlayStation3CECH-2000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY動作確認済みですがあくまで中古品なので御理解頂ける方ご購入お願い致します。ソフト付きです。