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MICROKORG 初代 コルグ Korg シンセサイザー ボコーダー
商品番号 W51630348713
商品名

MICROKORG 初代 コルグ Korg シンセサイザー ボコーダー
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです。1,2本程の鍵盤が少し歪んでいます。演奏に支障は無い程度かと思いますが、ご理解の程お願い申し上げます。本体のみです。MICROKORGコルグ定価：¥49800#コルグ#MICROKORG種類···キーボード・シンセサイザー
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