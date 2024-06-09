MICROKORG 初代 コルグ Korg シンセサイザー ボコーダー

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商品詳細
動作確認済みです。1,2本程の鍵盤が少し歪んでいます。演奏に支障は無い程度かと思いますが、ご理解の程お願い申し上げます。本体のみです。MICROKORGコルグ定価：¥49800#コルグ#MICROKORG種類···キーボード・シンセサイザー
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