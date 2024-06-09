田中胎東　秘書気学玄義　香草社　1977年 ※函欠け、のど割れ

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ご覧頂きありがとうございます。田中胎東さんの「秘書気学玄義」（香草社 1977年）です。経年による劣化（ヤケ、シミ、ヨゴレ）がございます。函欠け、のど割れありです。中古品であり素人の保管ですので、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。＜函（はこ）＞函欠けです。＜カバー＞イタミ ：あり ヨゴレ ：あり ヤケ ：あり シミ ：なし ＜天小口地＞ヨゴレ ：ありヤケ ：ありシミ ：あり＜ページ＞ヨゴレ ：ありヤケ ：あり シミ ：なし 書き込み：なし角折れ ：なし＜その他＞のど割れあり