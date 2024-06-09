ファミコン　ソフト　マクロス

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商品詳細
「マクロス」子供の頃に遊んでいたソフトです。自宅にて保管していました。動作確認が出来ていません。箱、説明書などあります。汚れなどありますが、キレイな方だと思います。写真にてご確認の上ご購入をお願いします。神経質な方や気にされる方はご遠慮いただき、ご理解いただける方のみご購入お願い致します。返品等のご対応は受け付けておりませんので、よろしくお願いいたします。#ゲーム#シューティング#ファミコン#Other
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