【電池レス】頭文字D 外伝 ゲームボーイ ソフト FRAM化

【商品】FRAM化ゲームソフトゲームボーイイニシャルD外伝【説明・状態等】切れた電池を外し、劣化の無い新品フラッシュメモリ(FRAM)等を取付していますので、電池無しでセーブデータを継続的に保存出来ます※純正GBASP本体で初期動作確認済み※データセーブ及びデータ読み込みを確認※基板清掃、カートリッジエタノール清掃※コネクタ接点洗浄及び接点復活剤添付※ソフトの状態、中古市場価格等により価格が変動致します【ご注意・ご確認事項】※中古品となりますので、使用に伴う傷や汚れやヤケや臭い等ある場合が御座いますので、画像やご質問等で状態のご確認等をお願い致します※ゲームソフトの動作等を永久的に保証する物では御座いません※セーブ中の電源OFF、衝撃等によるフリーズや、その他予期せぬ動作等が起こった場合、セーブデータやFRAM等の破損に繋がる場合が御座います※中古ソフトとなりますので読み込み等悪い場合が御座います※純正携帯ゲーム機本体以外での動作は未確認となり、互換機等での動作保証は御座いません※FRAMはセーブ・ロードによる劣化が御座いますが、通常のプレイ回数では、全く気にするレベルの劣化では御座いません※到着後動作等おかしい場合評価前にご連絡下さい上記ご理解ご了承の上、ご検討ご購入下さい他出品商品は↓で検索！#YUYU・SHOP



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