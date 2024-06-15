ファミコン　FC　カプコン バルセロナ'92 (箱説\u0026ハガキ付) 2個

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商品詳細
コレクションとして集めた商品になりますが整理の為に出します。動作確認済みです。商品の状態については写真などでご判断お願いします。すり替えの防止の為にNC/NRになります。ご検討お願いします。
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