四訂版 公用文例百科 起案文からあいさつ文、PR文まで

伊藤介一（編著）,江川富士男（編著）他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝#写真2枚目以降毎度ありがとうございます。古本につき読書用とお考え下さい。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#二千二十二零七【公用文とは】〘名〙国家や公共団体などが出す文書や法令などの文章。官公庁あての文書や銀行、会社などの発行する正式文書などをいう場合もある。※平民ワシントン（1923）〈花岡敏夫〉一三「ワシントンの遺稿を私はそれが公用文(コウヨウブン)であらうが私用文であらうが」例えば、告示や通知、統計資料、報道発表資料などが公用文です。公用文の範囲は、「新しい「公用文作成の要領」に向けて（報告）」の中に記載されています。公用文では、常用漢字表にある漢字を使用します。漢字の表記については、公用文も新聞などの文章も大きな違いはありませんが、一部の表記が異なります。国や公共団体が出す文書や法令などに用いる文章。#公用文#公務員#言葉の本#そるてぃ書店#官公庁#オフィシャル



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