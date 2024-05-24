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【裁断済】標準 X線CT画像計測 改訂2版◆定価:¥5200◆監修:日本放射線技術学会◆共編:市川勝弘・村松禎久◆状態:裁断済スキャンに影響はありませんでしたが、カバーに少し汚れがございます。また本の下部の地の部分に印が押されています。カバーと印の押してある箇所以外は比較的綺麗な状態ですが、写真をご確認いただき、ご検討お願い致します。自宅保管しておりましたので、気になる方は購入をお控え下さい。素人検品のため見落としがある可能性がございますが、あらかじめご了承ください。梱包は、簡易包装、リサイクル資材を再利用する場合がございます。即購入大歓迎いたします。喫煙者およびペットはおりません。