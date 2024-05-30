夜の大捜査線 Blu-ray ブルーレイ

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商品詳細
2015年にアマゾンで購入しました。国内正規品のセル版です。豪華“オプティカル・エンボス仕様\"アウターケース付。日本語吹き替え音声、二種類収録されています。本編を3～4回、観賞しただけです。ディスク、キレイです。棚に保管しているので、アウターケース・ディスクケースともにキレイです。自宅管理の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。
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