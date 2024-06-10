映画 『 日蓮 』DVD／萬屋錦之介

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1979年公開映画『日蓮』DVD 萬屋錦之介主演本編：143分特典映像：特報、予告編、スタッフ・キャスト紹介、フォトギャラリー定価：5,170円(税込み)発売元：角川映画－－－－－－－－－－－－－－－－－新品で購入後、数回見ただけです。ディスクの状態は良好ですが、ケースは保管時のスレがありますので、ご了承下さい。自宅での長期保管品です。完璧な品をお求めの方はご遠慮下さい。・送料込みのお値段です。・値下げ不可・匿名配送。・ネコポスでお送りします。－－－－－－－－－－－－－－－－－◆キャスト日蓮：萬屋錦之介日昭：中村嘉葎雄日朗：中村光輝日興：永島敏行日蓮の父：田村高廣日蓮の母：岸田今日子工藤吉隆の妻・浜夕：松坂慶子ほか