ゲームボーイカラー　イエロー　カセット5個つき

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商品詳細
Nintendo旧世代ゲーム機本体ゲームボーイカラーイエロー#任天堂#Nintendo動作確認済みです！電池を抜いた状態で本体のみの発送です！
http://narcologia.ru/goods/flight364528.html
http://narcologia.ru/goods/browse948091.html
http://narcologia.ru/goods/reboot795136.html
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