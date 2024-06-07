SEVENTEEN セブチ　ドギョム　FC 更新　継続　特典　トレカ　会場限定

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商品詳細
SEVENTEENドギョムのFC更新の特典トレカです。海外製品のため初期からの擦れ等あるかもしれないので、ご理解いただける方のみご購入ください。⚠️トレカのみの発送となります。防水(チャック付きポリ袋)•防折れ(厚紙)対策をして発送します。匿名配送です。即購入⭕️値下げ❌すり替え防止のため返品・返金❌seventeenセブチセブンティーンDKドギョムソクミン ファンクラブ 更新トレカ FOLLOWJAPANJapanofficialfanclub\"CARAT\"ブース 会場限定ジャンル···韓流/KPOP
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