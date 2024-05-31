【稀少】図解早わかり 磯の中小物づり入門/江口 巌著/西東社

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図解早わかり 磯の中小物づり入門昭和55年4月1日発行著者 江口巌発行者 株式会社西東社書き込み切り抜きなし読む分に問題ありません経年劣化や、保管状況によりカバーや小口にシミ、汚れ、ヤケなどありますので、画像によりご確認ください。現品限り。入金確認後24時間以内に発送。古本ですので、神経質な方、状態の程度が気になる方の購入はご遠慮ください。あくまでも、本の内容を知りたい、読みたいという人向けです。購入された後、お支払い確認後迅速に対応いたします。発送の際は水濡れしないよう梱包して発送します。一点限り、現品限りです。よろしくお願い致します。#釣り関連書籍#釣り#ポカポカ帝国の釣り関連書籍